USA Trump als 45. Präsident vereidigt

Donald Trump nach seiner Vereidigung als neuer US-Präsident. (imago / UPI Washington )

Donald Trump ist auf den Stufen des Kapitols in Washington als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt worden.

In seiner Antrittsrede bekräftigte er das Motto "Amerika zuerst", das auch schon seinen Wahlkampf geprägt hatte. Kritisch äußerte sich Trump zum politischen Establishment. Er betonte, die Macht solle dem Volk zurückgegeben werden. Der neue Präsident kündigte außerdem an, schonungslos gegen den radikalen Islam vorzugehen. - In Washington versammelten sich hunderttausende Menschen, um die Zeremonie zu verfolgen. Auch Gegner von Trump zogen durch die Straßen, es kam zu Krawallen, bei denen laut Polizei 90 Personen festgenommen wurden.



Papst Franziskus gratulierte dem US-Präsidenten und mahnte, die Gegenwart erfordere weitsichtige und gemeinschaftliche politische Antworten. Der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Gabriel sagte im ZDF, Trump meine es bitterernst und habe in seiner Antrittsrede hochnationalistische Töne angeschlagen.