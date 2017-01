USA Trump als 45. US-Präsident vereidigt

Donald Trump leistet den Amtseid. (AFP / Mandel Ngan)

Donald Trump ist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Der Republikaner legte den Amtseid auf den Stufen des Kapitols in Washington ab. Zuvor war bereits Vizepräsident Pence vereidigt worden. In seiner Antrittsrede stellte Trump klar, dass in seiner Amtszeit die Regel "Amerika zuerst" gelte. Die Handels-, Einwanderungs- und Außenpolitik seien dazu da, dass Amerikaner davon profitierten. Die US-Bürger rief er zu Patriotismus auf - und dazu, gemeinsam das Land aufzubauen. Scharfe Kritik äußerte Trump am politischen Establishment. Die Macht solle nun dem Volk zurückgegeben werden. Mit Blick auf die innere Sicherheit meinte der 70-Jährige, die USA hätten zu lange unter Verbrechen, Drogen und Bandenkriminalität gelitten. Trump kündigte außerdem an, den radikal-islamischen Terrorismus endgültig besiegen zu wollen.



An der Feier in Washington nahmen mehrere hunderttausend Menschen teil, die Polizei sicherte die Veranstaltung mit einem Großaufgebot. Kurz vor Trumps Vereidigung kam es zu gewaltsamen Protesten. Der bisherige Präsident Obama und seine Frau Michelle haben die Hauptstadt inwischen verlassen.