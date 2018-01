US-Präsident Trump hat sich mit seinem ehemaligen Chefstrategen und Wahlkampfleiter Stephen Bannon überworfen.

Angesichts einer bevorstehenden Buchveröffentlichung drohten Trumps Anwälte Bannon in einer Unterlassungserklärung mit rechtlichen Schritten. Dessen Kommunikation mit dem Autor gebe Anlass zu zahlreichen Rechtsansprüchen, darunter auf Rufschädigung durch Verleumdung und Beleidigung, so einer der Anwälte. Trump hatte gestern erklärt, Bannon habe nicht nur seinen Job, sondern auch seinen Verstand verloren. Laut einer Vorabveröffentlichung wirft der frühere Trump-Vertraute dem ältesten Präsidentensohn Verrat und unpatriotisches Verhalten vor, weil er im Wahlkampf eine russische Anwältin getroffen hatte. Diese hatte belastendes Material über die Konkurrentin Clinton in Aussicht gestellt.

