USA Trump bestätigt: Schwiegersohn wird Berater im Weißen Haus

Donald Trump mit seinem Schwiegersohn Jared Kushner (r.) (MANDEL NGAN / AFP)

Der künftige US-Präsident Trump holt seinen Schwiegersohn Jared Kushner als Berater ins Weiße Haus.

Der Stab des Obama-Nachfolgers in Washington bestätigte inzwischen entsprechende Medienberichte. Der 36-jährige Ehemann von Trumps Tochter Ivanka ist Immobilien-Geschäftsmann in New York.



Der US-Senat beginnt heute mit der Befragung der Kandidaten für die nächste Regierungsmannschaft. Im Verlauf der Woche sollen sieben Nominierte für Kabinettsposten angehört werden. Den Anfang macht der Anwärter auf das Amt des Justizministers, Senator Sessions. Später wird der designierte Außenminister Tillerson befragt. Er ist bisher Chef des Erdölkonzerns ExxonMobil. Auch der als Heimatschutzminister nominierte Ex-General Kelly muss sich den Fragen stellen. Obwohl viele der Nominierungen umstritten sind, wird erwartet, dass die Kandidaten von der republikanischen Mehrheit im Senat bestätigt werden.