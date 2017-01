USA Trump bestätigt: Schwiegersohn wird Berater im Weißen Haus

Donald Trump will seinen Schwiegersohn Jared Kushner als Berater in sein Kabinett aufnehmen. (dpa/picture-alliance/Cliff Owen)

Der künftige US-Präsident Trump will seinen Schwiegersohn Jared Kushner als Berater ins Weiße Haus holen.

Kushner sei schon im Wahlkampf ein enormer Gewinn gewesen, erklärte Trump. Nun sei er stolz, ihn in einer Schlüsselrolle an seiner Seite zu haben. Der 36-jährige Kushner ist Immobilien-Unternehmer in New York. - Der US-Senat beginnt heute mit der Befragung der Kandidaten für Trumps Regierungsmannschaft. Im Verlauf der Woche sollen sieben Anwärter auf Kabinettsposten angehört werden.