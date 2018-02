Nach dem Schulmassaker in Florida hat US-Präsident Trump die Bewaffnung von Lehrern vorgeschlagen.

Er sagte bei einem Treffen mit Überlebenden im Weißen Haus in Washington, einzelne bewaffnete Lehrer könnten Angriffe schnell beenden.



Diese müssten natürlich für den Gebrauch von Schusswaffen trainiert und die Waffen verdeckt getragen werden. Zudem sicherte er eine strengere Kontrolle bei Waffenkäufen zu. Dabei solle vor allem die psychische Verfassung der Käufer überprüft werden. - Bei dem Massaker in der Schule in Parkland hatte ein 19-jähriger ehemaliger Schüler 17 Menschen erschossen.



Gestern waren Hunderte Schüler in Washington vom Kapitol zum Weißen Haus gezogen und hatten für eine Verschärfung des Waffenrechts demonstriert. Zuvor hatte in Florida die republikanische Parlaments-Mehrheit gegen schärfere Regeln gestimmt.

22.02.2018