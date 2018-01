US-Präsident Trump hat Medienberichte dementiert, wonach er bestimmte Staaten als "Drecksloch-Länder" bezeichnet hat.

Trump twitterte, bei Beratungen im Weißen Haus über die Einwanderungspolitik habe er zwar eine deutliche Sprache gesprochen. Die ihm unterstellte Wortwahl habe es aber nicht gegeben. Laut den Berichten bezog sich die Äußerung auf die Einwanderung aus Haiti, El Salvador und afrikanischen Ländern in die USA.



Trumps angebliche Worte waren international auf Kritik gestoßen. Ein Sprecher des UNO-Menschenrechtsbüros in Genf bezeichnete die Bemerkung als rassistisch. Die Kommission der Afrikanischen Union sprach von einem inakzeptablen Verhalten. In den USA selbst äußerten sich Senatoren der Republikaner und der oppositionellen Demokraten ebenfalls kritisch.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.