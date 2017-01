USA Trump droht BMW mit Strafzöllen

Donald Trump bei einer Veranstaltung in Mobile, Alabama. (picture alliance / Dan Anderson/EPA/dpa)

Der künftige US-Präsident Trump hat das Verteidigungsbündnis Nato als obsolet bezeichnet.

In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung und der Londoner "Times" verwies er darauf, dass die Nato vor vielen Jahren entworfen worden sei. Zudem zahlten die Mitgliedsländer nicht, was sie zahlen müssten. Und das Bündnis habe sich nicht um den Terrorismus gekümmert.



Trump erwartet nach dem Brexit weitere Austritte aus der Europäischen Union. Zum Brexit wäre es nicht gekommen, wenn die Briten nicht gezwungen worden wären, Flüchtlinge aufzunehmen, betonte er. Bundeskanzlerin Merkel habe einen katastrophalen Fehler gemacht, die Menschen illegal ins Land zu lassen.



Den deutschen Autoproduzenten drohte Trump mit Strafzöllen, falls sie weitere Fahrzeuge für den US-Markt in Mexiko fertigen lassen. In diesem Fall müssten sie "35 Prozent Steuern zahlen", sagte Trump in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung und der Londoner "Times". Bislang seien die Deutschen gegenüber den USA "sehr unfair". BMW müsse eine geplante Fabrik in den USA und nicht in Mexiko bauen, erklärte Trump.



Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Schweitzer, sieht die deutschen Unternehmen durch den Amtswechsel in den USA stark verunsichert. Es sei unklar, wie der wirtschafts- und handelspolitische Kurs der neuen US-Regierung sein werde, sagte Schweitzer der "Rheinischen Post". Auch die ersten Signale zum Thema Freihandel bereiteten ihm Sorgen.