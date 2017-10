US-Präsident Trump hat das Atomabkommen mit dem Iran vorerst nicht bestätigt.

In einer Rede im Weißen Haus warf er der Führung in Teheran vor, fanatisch und radikal zu sein. Außerdem habe sie mehrfach gegen das Atomabkommen verstoßen, indem sie etwa Kontrolleure eingeschüchtert und Inspektionen verhindert habe.



Indem Trump den Nuklearvertrag nicht erneut bestätigt, lässt er dem Kongress die Möglichkeit, die Sanktionen gegen Teheran wieder in Kraft zu setzen. Das würde de facto das Ende des Abkommens bedeuten.



Trump rief das Parlament auf, die Gesetzgebung so zu ändern, dass auch nichtatomare Aktivitäten des Irans erfasst werden. Des Weiteren plant er Sanktionen gegen die iranischen Revolutionsgarden. Der US-Präsident betonte, dass Teheran die Stabilität in der Region gefährde und den Terrorismus fördere.



Das Atomabkommen mit dem Iran war 2015 geschlossen worden. Alle 90 Tage muss der Präsident gegenüber dem Kongress bestätigen, dass sich der Iran an die vereinbarten Auflagen hält. Trump will diese Regel streichen lassen.