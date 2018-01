US-Präsident Trump hat damit gedroht, die finanzielle Hilfe an die palästinensischen Autonomiegebiete zu beenden, sollte der Friedensprozess mit Israel keine Fortschritte machen.

Die Vereinigten Staaten zahlten den Palästinensern jedes Jahr Hunderte Millionen Dollar und bekämen im Gegenzug keine Anerkennung, schrieb Trump im Kurznachrichtendienst Twitter. Zudem betonte er, der schwerste Verhandlungspunkt, der Status Jerusalems, sei bereits vom Tisch genommen worden. Anfang Dezember hatte Trump Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anerkannt und damit für teils gewaltsame Proteste in der muslimischen Welt gesorgt.



Derzeit erhalten die Palästinenser von den USA jährliche Finanzhilfen von mehr als 300 Millionen Dollar. Am Montag hatte Trump bereits Pakistan mit der Einstellung von Milliardenhilfen gedroht und der Regierung in Islamabad vorgeworfen, Terroristen Zuflucht zu gewähren.

