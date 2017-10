US-Präsident Trump hat dem Fernsehsender NBC indirekt mit einem Entzug der Lizenz gedroht.

Auf Twitter warf Trump NBC erneut Falschberichterstattung vor. Man müsse sich fragen, ab wann es angebracht sei, Lizenzen in Frage zu stellen. Zuletzt hatte der Fernsehsender berichtet, der Präsident wolle das nukleare Arsenal der USA verzehnfachen. Trump dementierte dies, ebenso Verteidigungsminister Mattis. Später sagte der Präsident, es sei ekelhaft, dass die Presse in der Lage sei, zu schreiben, was immer sie schreiben wolle. - Dass die Regierung einem Sender die Lizenz aus den von Trump genannten Gründen entzieht, halten Experten angesichts der in den USA geltenden Pressefreiheit für sehr unwahrscheinlich.