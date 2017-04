US-Präsident Donald Trump empfängt heute den ägyptischen Staatschef al-Sisi in Washington.

Bei dem Treffen in Weißen Haus geht es um die bilateralen Beziehungen sowie um internationale Themen, wie es in Kairo hieß. Unter Trumps

Amtsvorgänger Obama war das Verhältnis zwischen den Staaten recht angespannt. Nach dem Militärputsch und der Niederschlagung von Protesten hatten die USA die Militärhilfe zeitweise ausgesetzt. Auch wegen der Menschenrechtslage in Ägypten hatte es Spannungen gegeben. Die Trump-Regierung hat Ägypten im Vorfeld des Besuches als Anker der Stabilität im Nahen Osten bezeichnet. Zudem hat Trump bereits zugesagt, dass seine Regierung an der Militärhilfe für Ägypten festhalten werde.