Das viel diskutierte Enthüllungsbuch über US-Präsident Trump ist bereits heute in den amerikanischen Buchhandel gekommen.

Der Verlag zog den Veröffentlichungstermin um vier Tage vor und begründete es mit der großen Nachfrage. Trumps Anwälte hatten versucht, das Erscheinen zu stoppen. In dem Buch "Fire and Fury" - auf deutsch: "Feuer und Wut" - von Michael Wolff geht es unter anderem um die Russland-Kontakte von Trumps Wahlkampfteam. Der Autor sagte dem Sender NBC, jeder in Trumps Umgebung, mit dem er gesprochen habe, halte den Präsidenten für amtsunfähig. Alle sagten, Trump sei wie ein Kind. Er brauche immer sofort Bestätigung. Alles müsse sich um ihn drehen.

