USA Trump entlässt Justizministerin Yates nach Kritik an Einreiseverboten

Gefeuert: Sally Yates (EPA)

US-Präsident Trump hat die amtierende Justizministerin und Generalstaatsanwältin Yates nach ihrer Kritik an den Einreiseverboten entlassen.

Das teilte das Weiße Haus mit. Yates hatte zuvor erklärt, sie sei nicht überzeugt von der Rechtmäßigkeit des Dekrets und die Anwälte ihres Ministeriums angewiesen, das umstrittene Einreiseverbot für Bürger aus bestimmten muslimischen Ländern nicht zu verteidigen. Trumps künftiger Justizminister Sessions ist noch nicht vom Senat bestätigt und deshalb noch nicht im Amt.



Der US-Bundesstaat Washington kündigte inzwischen eine Klage gegen die Einreiseverbote an. Staatsanwalt Ferguson erklärte, eine Entscheidung des Bundesgerichts in Seattle könnte den Erlass für das ganze Land ungültig werden lassen. Die Klage wird seinen Angaben zufolge von Unternehmen wie Amazon und Expedia unterstützt. Kritik äußerten auch mehrere US-Diplomaten. In einem vertraulichen Papier heißt es, das Dekret werde nicht Terrorismus verhindern, sondern vielmehr das internationale Ansehen der USA beschädigen.