US-Präsident Trump hat erbost auf neue Enthüllungen in der Russland-Affäre reagiert.

Im Kurznachrichtendienst Twitter griff er dabei vor allem die "Washington Post" an. Die Zeitung hatte mit einem Bericht Justizminister Sessions in Bedrängnis gebracht. Entgegen dessen Darstellung hatte er demnach wohl doch mit dem russischen Botschafter über den Wahlkampf gesprochen. Trump twitterte, derlei Geheimdienst-Enthüllungen seien illegal und müssten aufhören. In einem weiteren Tweet stellte Trump die Frage, warum die Ermittler sich nicht mit Verfehlungen seiner Wahlkampf-Rivalin Clinton und des entlassenen FBI-Direktors Comey befassten.



In der Russland-Affäre geht es um die Frage, ob Moskau Einfluss auf den US-Wahlkampf genommen hat und ob es illegale Kontakte zwischen Trumps Team und russischen Vertretern gab. Mehrere Kongress-Ausschüsse, das FBI und ein Sonderermittler sind mit der Sache befasst.