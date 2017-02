USA Trump erwägt neues Einwanderungsdekret

Donald Trump im Weißen Haus in Washington. (imago stock&people)

Nach seiner juristischen Niederlage im Streit um das Einreiseverbot für Menschen aus mehreren muslimischen Staaten erwägt US-Präsident Trump ein neues Dekret.

Sollte er sich für einen solchen Schritt entscheiden, könnte der Erlass schon am Montag oder Dienstag in Kraft treten, sagte Trump vor Journalisten an Bord des Präsidenten-Flugzeugs "Air Force One". Zugleich erklärte er, in der Angelegenheit zunächst nicht vor das Oberste Gericht ziehen zu wollen. Ein Bundesberufungsgericht in San Francisco hatte gestern die Wiedereinsetzung des umstrittenen Einreise-Verbots abgelehnt.



Zuvor war der Präsident in der US-Hauptstadt mit dem japanischen Ministerpräsidenten Abe zusammengekommen. Trump betonte anschließend das Interesse beider Staaten an freien und fairen Wirtschaftsbeziehungen. Außerdem sagte er, die USA fühlten sich der Sicherheit Japans verpflichtet. Man stelle sich gemeinsam der Bedrohung durch Nordkorea.