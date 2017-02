USA Trump hält Rede vor beiden Kongress-Kammern

US-Präsident Donald Trump. (imago / UPI Photo)

US-Präsident Trump will in dieser Nacht in einer Rede vor den beiden Kammern des Kongresses in Washington seine politischen Vorhaben erläutern.

Es wird erwartet, dass er unter anderem auf das angekündigte neue Dekret über einen Einreisestopp für Menschen aus mehreren muslimischen Staaten eingeht. Auch seine Pläne für eine deutliche Erhöhung des Verteidigungsetats bei gleichzeitigen Kürzungen an anderen Stellen dürfte ein Thema sein. Dagegen regt sich nicht nur bei den Demokraten, sondern auch bei Trumps Republikanern Widerstand.



Mit Spannung wird erwartet, ob Trump in seiner Ansprache versöhnlichere Töne anschlägt als in seiner Vereidigungsrede. Darin hatte er ein düsteres Bild von der Lage des Landes gezeichnet.