US-Präsident Trump hält seine präsidialen Vollmachten für ausreichend, um auch sich selbst zu begnadigen.

Zahlreiche Rechtsexperten hätten festgestellt, er habe das Recht dazu, sich selbst zu begandigen, twitterte er. Trump fügte allerdings fragend hinzu, warum er das machen sollte, wenn er nichts Unrechtes getan habe. Der US-Präsident bekräftigte in einem weiteren Tweet, die Ermittlungen wegen angeblicher russischer Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl 2016 zu seinen Gunsten seien eine Hexenjagd. Die Berufung von Sonderermittler Mueller widerspreche vollkommen der Verfassung.



Hintergrund dürfte eine 20-seitige Stellungnahme seiner Anwälte an Muellers Büro sein. Medienberichten zufolge reagierten die Vertreter Trumps damit auf dessen Forderungen, den Präsidenten selbst zu den Vorwürfen in Zusammenhang mit der vergangenen Wahl zu vernehmen. Mueller untersucht seit einem Jahr mutmaßliche Absprachen zwischen Russland und Trumps Wahlkampfteam 2016.

