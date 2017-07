US-Präsident Trump hat vor dem Hintergrund des jüngsten Raketentests von Nordkorea China kritisiert.

In einem Tweet monierte Trump, der Handel zwischen China und Nordkorea sei im ersten Quartal um fast 40 Prozent gewachsen. Dabei habe Peking zugesagt, in dem Konflikt mit den USA zusammenzuarbeiten. Trump hatte in der Auseinandersetzung mit Pjöngjang zuletzt verstärkt auf diplomatischen Druck aus China gesetzt. Wegen des neuerlichen Raketentests Nordkoreas hat Washington für heute eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates beantragt. Zudem fordern die USA schärfere Sanktionen gegen das kommunistische Regime.