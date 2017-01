USA Trump kündigt erneut Mauerbau zu Mexiko an

Aus dem Zaun an der Grenze zu Mexiko soll eine Mauer werden. (Deutschlandradio / Thilo Kößler )

Vertreter Mexikos und der USA wollen nach den Verbalangriffen von US-Präsident Trump gegen das Nachbarland über die künftigen Beziehungen sprechen.

In Washington stehen heute die Themen Handel, Sicherheit und Migration auf der Agenda. An dem Treffen nehmen hochrangige Vertreter beider Regierungen teil. Mexikos Präsident Peña Nieto hatte vor Kurzem erklärt, er wolle einen offenen Dialog mit der neuen US-Regierung. Dabei werde man sich weder unterwerfen, noch die Konfrontation suchen. Trump hatte angekündigt, eine Grenzmauer zum Schutz vor illegaler Einwanderung zu bauen und die mexikanische Regierung dafür bezahlen zu lassen. Dies bekräftigte er nochmals auf Twitter. Trump kündigte zudem einen "großen Tag in Sachen nationale Sicherheit" an.