USA Trump kündigt neues Dekret zur Einwanderungspolitik an

US-Präsident Donald Trump (imago / ZUMA Press)

US-Präsident Trump will das von Gerichten ausgesetzte Einreiseverbot in der kommenden Woche durch ein neues Dekret ersetzen.

Das kündigte er in Washington an. Die neue Regelung werde genau jenen Einwänden Rechnung tragen, die bei der Ablehnung des ersten Dekrets vorgebracht worden seien, erklärte er. Trump hatte Ende Januar unter Hinweis auf die Gefahr terroristischer Anschläge einen Einreisestopp für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern verfügt. Flüchtlinge sollte die Einreise für 120 Tage verwehrt werden, jenen aus Syrien auf unbestimmte Zeit. Die Anordnung löste im In- und Ausland große Empörung aus. Die Bundesstaaten Washington und Minnesota klagten erfolgreich dagegen.