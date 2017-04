US-Präsident Trump will klären lassen, wie sich Importe von Stahlerzeugnissen auf die nationale Sicherheit auswirken.

Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine Untersuchung von Handelsminister Wilbur Ross vorsieht. Unter anderem soll geklärt werden, ob durch Stahlimporte Arbeitsplätze in den USA wegfallen, die die Sicherheit in der amerikanischen Stahlindustrie gewährleisten. Trump sagte, Stahl sei sowohl für die US-Wirtschaft als auch für das Militär wichtig. Die USA könnten es sich nicht leisten, auf diesem Gebiet von anderen Ländern abhängig zu werden.



Sollte das Handelsministerium tatsächlich eine Bedrohung der nationalen Sicherheit nachweisen, könnte Trump auf dieser Basis Stahlimporte beschränken. Die US-Regierung hatte bereits vor einigen Wochen mehreren ausländischen Stahlproduzenten mit Strafzöllen gedroht, auch Unternehmen in Deutschland.