USA Trump leitet Mauerbau an der Grenze zu Mexiko ein

An der 3.200 km langen Grenze zwischen den USA und Mexiko gibt es streckenweise bereits Sperranlagen. (picture alliance / dpa / Mike Nelson)

US-Präsident Trump hat ein Dekret unterzeichnet, mit dem der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko eingeleitet werden soll.

Damit sollen die illegale Einwanderung und der Drogenhandel eingedämmt werden. In einem Interview des Fernsehsenders ABC sagte Trump, mit dem Bau solle innerhalb von Monaten begonnen werden. Bezahlen werde dafür zunächst der US-Steuerzahler. Letztendlich werde aber Mexiko für 100 Prozent der Kosten aufkommen, erklärte Trump erneut. Die Verhandlungen darüber würden relativ bald beginnen. Mexiko hat es strikt abgelehnt, sich an den Milliarden-Kosten für die Mauer zu beteiligen.



Der Kampf gegen die illegale Einwanderung war eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf Trumps. Der New Yorker Immobilienmilliardär hatte wiederholt den Bau einer Mauer angekündigt. Zudem plant er, die Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP mit 5.000 zusätzlichen Stellen auszustatten.