USA Trump leitet Mauerbau an der Grenze zu Mexiko ein

An der 3.200 km langen Grenze zwischen den USA und Mexiko gibt es streckenweise bereits Sperranlagen. (picture alliance / dpa / Mike Nelson)

US-Präsident Trump hat ein Dekret unterzeichnet, mit dem der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko eingeleitet werden soll.

Zugleich erließ Trump eine Anordnung, mit der Finanzhilfen für Städte gestrichen werden, deren Verwaltungen nicht gegen illegal eingereiste Zuwanderer vorgehen. Dies beträfe beispielsweise Los Angeles, New York oder Miami. Bei einem Besuch des Heimatschutzministeriums in Washington erklärte Trump, ein Staat ohne Grenzen sei kein Staat. Er werde sicherstellen, dass sich die USA die Kontrolle über ihre Grenzen zurückholten. Dem Fernsehsender ABC sagte Trump, mit dem Bau der Mauer solle innerhalb von Monaten begonnen werden. Bezahlen werde dafür zunächst der US-Steuerzahler. Letztendlich werde aber Mexiko für 100 Prozent der Kosten aufkommen, erklärte Trump erneut. Die Verhandlungen darüber würden relativ bald beginnen. Mexiko hat es strikt abgelehnt, sich an den Milliarden-Kosten für die Mauer zu beteiligen. An der 3.200 Kilometer langen Grenze zwischen den USA und Mexiko gibt es streckenweise bereits Sperranlagen.



Der Kampf gegen die illegale Einwanderung war eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf Trumps.