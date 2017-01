USA Trump macht laut Medienbericht ernst mit Einreisebeschränkungen

Das Weiße Haus in der Stadt Washington. (picture-alliance / dpa / Arno Burgi)

Nach dem Beschluss zum Mauerbau an der Grenze zu Mexiko will US-Präsident Trump offenbar auch die angekündigten Einreisebeschränkungen für Muslime in die Tat umsetzen.

Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf ein Papier des Weißen Hauses, das der Zeitung vorliegt. Betroffen seien vor allem Menschen aus dem Irak, dem Iran und dem Sudan sowie aus Syrien, Libyen, Somalia und dem Jemen. Diesen solle ab sofort für die Dauer von mehreren Monaten die Einreise in die USA verwehrt bleiben. Konkret gehe es um einen 120-Tage-Zeitraum, in dem alle Reisenden aus den genannten Ländern einem Prüfungsverfahren unterzogen werden sollten.