USA Trump mit Ansätzen zur Selbstkritik

US-Präsident Donald Trump. (AFP / Mike Theiler)

US-Präsident Trump hat erstmals Probleme bei der Vermittlung seiner Politik eingeräumt.

In einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News bezog er sich dabei vor allem auf seine Pläne für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko und sein Vorhaben, illegal eingereiste Ausländer auszuweisen. Es gehe in erster Linie darum, Drogen- und Menschenhändlern den Zutritt zu den Vereinigten Staaten zu verwehren, erklärte Trump. Er äußerte sich wenige Stunden vor seiner ersten Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses. Dort will er um drei Uhr Nachts unserer Zeit seine Regierungspolitik vorstellen.