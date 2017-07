Auf den neuerlichen Raketentest Nordkoreas haben die USA und Südkorea mit einer Militärübung reagiert. Das US-Militär teilte mit, als Warnung an die Führung in Pjöngjang hätten die Streitkräfte beider Länder Kurzstreckenraketen vor der Ostküste Südkoreas ins Meer gefeuert.

Damit seien die Konterfähigkeiten der Truppen gezeigt worden, betonte ein Militärsprecher. US-Präsident Trump kritisierte den nordkoreanischen Raketentest als rücksichtslos und gefährlich. Der Test werde Nordkorea weiter isolieren und der Wirtschaft und der Bevölkerung schaden. Man werde alles tun, um die USA und die Verbündeten zu schützen. Außenminister Tillerson erklärte, man werde ein Nordkorea mit Atomwaffen niemals akzeptieren. Kritik kam auch aus China. Das Außenministerium in Peking forderte die Regierung in Pjöngjang auf, alle UNO-Resolutionen zu beachten und keine weiteren Spannungen auf der koreanischen halbinsel zu erzeugen.



Zuvor hatte das nordkoreanische Militär trotz eines Verbots durch den UNO-Sicherheitsrat erneut eine Interkontinentalrakete abgefeuert. Sie sei etwa tausend Kilometer weit geflogen, erklärte die Führung des Landes. Machthaber Kim Jong Un betonte, der Abschuss zeige, dass sein Land in der Lage sei, das gesamte US-Festland mit Raketen zu beschießen.