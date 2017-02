USA Trump ordnet intensive Einreisekontrollen an

US-Präsident Donald Trump kritisiert die Justiz scharf. (Albin Lohr-Jones / Consolidated / dpa)

US-Präsident Trump hat als Reaktion auf die Gerichtsentscheidungen gegen eine Einreisesperre intensivere Personenkontrollen angeordnet.

Trump schrieb bei Twitter, er habe das Heimatschutz-Ministerium aufgefordert, Einreisende sehr sorgfältig zu überprüfen. Der US-Präsident erneuerte seine Kritik an der Justiz. Er könne nicht glauben, dass ein Richter das Land in so eine Gefahr bringe. Zuvor hatte ein Berufungsgericht in San Francisco den Einspruch der US-Regierung gegen die Aufhebung der Einreisesperre zurückgewiesen. Menschen aus Syrien, dem Iran, dem Irak, aus Libyen, Somalia, dem Sudan und dem Jemen dürfen mit gültigem Visa weiterhin in die USA einreisen. Der zuständige Richter forderte die Streitparteien auf, bis morgen Nachmittag weitere Argumente zu ihren Standpunkten vorzubringen.