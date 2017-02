USA Trump reagiert scharf auf Gerichtsurteil zu Einreiseverboten

Statue der Justitia. (dpa / picture alliance / David Ebener)

US-Präsident Trump hat das Urteil eines Bundesberufungsgerichts in San Francisco, das von ihm verfügte Einreiseverbot vorerst weiter auszusetzen,

Die Sicherheit der Nation stehe auf dem Spiel, teilte Trump über Twitter mit. Er sprach von einer politischen Entscheidung der Justiz und kündigte an, vor die nächste Instanz zu ziehen. - Das Berufungsgericht in San Francisco hatte entschieden, dass die Verfügung vorläufig weiterhin nicht gültig ist. Der Antrag der Regierung, Visa-Sperren für sieben islamisch geprägte Länder wieder in Kraft zu setzen, wurde abgelehnt und somit die eingelegte Berufung des Justizministeriums zurückgewiesen. Dieses habe nicht nachgewiesen, dass durch die vorläufige Suspendierung des Trump-Dekrets ein irreparabler Schaden entstehe, hieß es zur Begründung. Damit wurde der Beschluss eines Bundesrichters in Seattle bestätigt. - Der Präsident der internationalen Flüchtlingshilfsorganisation IRC, Miliband, begrüßte, dass das US-Einreiseverbot ausgesetzt bleibt. Er sei durch die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts in San Francisco ermutigt worden.