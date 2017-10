Die US-Regierung hat damit begonnen, ein Klimaprogramm der Regierung Obama abzubauen.

Der Direktor der Umweltbehörde EPA, Pruitt, legte ein Papier vor, das darlegt, wie der so genannte "Clean Power Plan" abgeschafft werden soll. Mit diesem Plan wollte Obama Treibhausgasemissionen von Kohlekraftwerken verringern. Er war ein Grundpfeiler seiner Klimastrategie. Die Regierung Trump will dagegen an fossilen Energieträger festhalten. Pruitt hatte bereits gestern gesagt, der Krieg gegen die Kohle sei zuende.