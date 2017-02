USA Trump-Regierung will eine Million Menschen abschieben

Zurück nach Mexiko: Die neue US-Regierung will viele Illegale abschieben (AFP/Sandy Huffaker)

Die US-Regierung will rund eine Million Einwanderer abschieben.

Diese Zahl nannte der Sprecher des Weißen Hauses, Spicer. Zuvor hatte das Ministerium für Heimatschutz die überarbeiteten Richtlinien dazu in Washington veröffentlicht: Demnach sollen Einwanderer schneller des Landes verwiesen werden, wenn sie zum Beispiel keine Papiere haben, ihnen eine Straftat vorgeworfen wird oder sie beschuldigt werden, die öffentliche Sicherheit zu gefährden. Menschenrechtsorganisationen befürchten, dass die Neuregelungen noch viel mehr Einwanderer treffen könnten: In den Vereinigten Staaten leben nach Schätzungen rund elf Millionen Menschen ohne Aufenthaltsrecht. Etwa die Hälfte von ihnen sind Mexikaner.



Ein Vertreter des US-Heimatschutzministeriums sprach von einer beschleunigten Abschiebung und fügte hinzu, man wolle aber keine Panik verursachen. Das Heimatschutzministerium habe nicht die Zeit und auch nicht das Personal, in die einzelnen Städte und Gemeinden zu gehen und Leute in Bussen zusammenzukarren.