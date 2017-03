US-Präsident Trump will Ende Mai am Nato-Gipfel in Brüssel teilnehmen.

Sein Sprecher Spicer erklärte in Washington, Trump freue sich auf seine erste Auslandsreise am 25. Mai und wolle das Bekenntnis der USA zu der Verteidigungsallianz bekräftigen. Er werde mit den Bündnispartnern aber auch kritische Fragen erläutern, beispielsweise die Lastenteilung bei der Finanzierung und die Rolle der Nato im Kampf gegen den Terrorismus. Vor dem Gipfel ist bereits im April ein Treffen zwischen dem US-Präsidenten und Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Washington geplant. Noch im Januar hatte Trump die Nato als obsolet bezeichnet. Er verlangt deutlich höhere Verteidigungsausgaben der übrigen Mitglieder.