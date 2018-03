US-Präsident Trump ist von seinem Vorschlag abgerückt, das Mindestalter für bestimmte Waffenkäufe von 18 auf 21 Jahre zu erhöhen.

Das Weiße Haus legte ein Programm zur Schulsicherheit vor, das keine Initiative dieser Art vorsieht. Stattdessen soll zunächst eine Kommission prüfen, ob die Heraufsetzung des Mindestalters sinnvoll wäre. Die US-Regierung will zudem Bundesstaaten dabei unterstützen, Lehrer im Umgang mit Waffen zu schulen. Abgesehen davon konzentriert sich das vorgelegte Programm der Regierung auf Initiativen zu einer besseren Früherkennung und Betreuung psychisch Kranker.



Der demokratische Fraktionschef im Senat, Schumer, kritisierte den Plan. Er sprach von "winzigen Schritten" und kündigte an, seine Partei werde weiter reichende Vorschläge unterbreiten.



Die Debatte über die Waffengesetze in den USA hat sich verschärft, nachdem im Februar an einer Schule in Florida 17 Menschen erschossen wurden.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.