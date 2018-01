US-Präsident Trump hat in seiner ersten Rede zur Lage der Nation die Amerikaner zur Einigkeit aufgerufen. Es sei nicht genug, nur in Zeiten der Krise zusammenzustehen, sagte er vor den Abgeordneten beider Kongresskammern.

An die beiden Parteien der Republikaner und der Demokraten gerichtet führte er aus, man solle die Differenzen beiseite legen und nach Gemeinsamkeiten suchen, um den Wählern zu dienen. Die Lage der Nation sei stark, weil das amerikanische Volk stark sei, so Trump. Jahrelang seien Unternehmen aus den USA abgewandert, nun kehrten sie wieder zurück. Es gebe neue Arbeitsplätze und steigende Löhne. Trump forderte den Kongress auf, die Grundlage dafür zu schaffen, dass mindestens 1,5 Billionen Dollar in neue Infrastruktur-Projekte investiert werden können. Beim internationalen Handel will er keine Regelverletzungen dulden.



Trump forderte den Kongress zudem auf, mehr Geld für das Militär auszugeben. Das US-Atomwaffenarsenal müsse modernisiert und so gestärkt werden, dass es jeden Akt der Aggression abschrecken werde.



Bis zu 1,8 Millionen illegal ins Land gekommenen jungen Einwanderern will Trump eine Einbürgerung ermöglichen. Migranten, die bestimmte Anforderungen erfüllten und einen "guten moralischen Charakter" hätten, sollten die Möglichkeit haben, die US-Staatsbürgerschaft zu erlangen, sagte Trump.



Mehrere Parlamentarier der Demokraten waren aus Protest gegen die Politik und das Auftreten des Präsidenten ferngeblieben.

