USA Trump sagt Peking Respektierung der Ein-China-Politik zu

US-Präsident Donald Trump (dpa / picture-alliance / Aude Guerrucci)

US-Präsident Trump will nun doch das Prinzip der "Ein-China-Politik" respektieren.

Das habe Trump in einem Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi zugesagt, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Der chinesische Staatssender CCTV berichtete, Xi habe seine Wertschätzung für das Bekenntnis der US-Regierung zum Ausdruck gebracht und darauf verwiesen, dass dieser Grundsatz die politische Grundlage für die chinesisch-amerikanischen Beziehungen sei.



"Ein-China-Politik" bedeutet, dass die Regierung in Peking Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet. Trump hatte Mitte Januar in einem Interview des "Wall Street Journal" die Taiwan-Frage als verhandelbar bezeichnet.