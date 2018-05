US-Präsident Trump will einer großen chinesischen Elektronikfirma helfen, die von amerikanischen Strafmaßnahmen betroffen ist.

Gemeinsam mit Chinas Staatschef Xi Jinping setze er sich dafür ein, dass das Unternehmen ZTE schnell wieder ins Geschäft komme, schrieb Trump auf Twitter. In China seien bereits zu viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Das US-Handelsministerium sei angewiesen worden, einen Rettungsplan vorzulegen.



ZTE hatte mitgeteilt, es habe seinen Betrieb weitgehend einstellen müssen, nachdem Washington die Zulieferung wichtiger US-Technologien an das chinesische Unternehmen untersagt hatte.



In den USA reagierten viele überrascht auf Trumps Ankündigung und warfen ihm vor, widersprüchliche Signale zu senden. Der Präsident hatte China wiederholt unfaire Handelspraktiken vorgeworfen, es gab Befürchtungen, dass ein Handelskrieg bevorsteht. China spielt aber auch eine wichtige Rolle im Dialog mit Nordkorea. Trump will nächsten Monat den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un treffen.

