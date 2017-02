USA Trump sichert Stoltenberg starke Unterstützung der Nato zu

Eine Flagge der NATO am Hauptquartier in Brüssel (dpa / Daniel Naupold)

US-Präsident Trump hat Nato-Generalsekretär Stoltenberg die starke Unterstützung der Vereinigten Staaten für das Militärbündnis zugesagt.

Das teilte das Weiße Haus mit. Trump und Stoltenberg hätten in dem Telefonat auch darüber gesprochen, wie man alle Nato-Miglieder ermuntern könne, ihren Verpflichtungen bei den Verteidigungsausgaben nachzukommen. Außerdem habe Trump seine Teilnahme am Nato-Gipfel Ende Mai in Brüssel angekündigt.