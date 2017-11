US-Präsident Trump sieht nach den tödlichen Schüssen in Texas kein generelles Waffenproblem in der Gesellschaft der Vereinigten Staaten.

Er verwies darauf, dass es sich bei dem Attentäter um einen psychisch Kranken gehandelt habe. Trump, der sich derzeit in Tokio aufhält, bezeichnete den Angriff als entsetzliches Verbrechen. Zuvor hatte der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz in den USA, DiNardo, mit Blick auf die Waffengewalt von einem fundamentalen Problem in der amerikanischen Gesellschaft gesprochen.



Während eines Gottesdienstes im texanischen Sutherland Springs hatte gestern ein Mann das Feuer auf Gläubige eröffnet und 26 von ihnen getötet. Mehr als 20 Menschen erlitten Verletzungen.