US-Präsident Trump hat seinem Justizminister Sessions den Rücken gestärkt.

Er genieße sein volles Vertrauen, sagte Trump bei einem Besuch im Bundesstaat Virginia. Sessions steht in der Kritik, weil er sich bereits im Wahlkampf zweimal mit dem russischen Botschafter traf. Demokraten werfen ihm vor, den Kongress in einer Befragung im Januar über diese Kontakte im Unklaren gelassen zu haben.



Als Justizminister ist Sessions auch Chef der Bundespolizei FBI, die die Ermittlungen im Fall der mutmaßlichen russischen Einmischung in den Wahlkampf leitet.