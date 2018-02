US-Präsident Trump hat seinen Plan zur Sanierung der Infrastruktur in den Vereinigten Staaten vorgelegt.

Das Programm umfasst Investitionen von insgesamt 1,5 Billionen US-Dollar. Der Kongress soll davon 200 Milliarden Dollar über zehn Jahre genehmigen. Der Rest von 1,3 Billionen soll von Bundesstaaten, Kommunen und dem Privatsektor aufgebracht werden.



Die oppositionellen Demokraten fordern einen höheren Beitrag des Bundes. In der jetzigen Form sei der Plan nichts anderes als ein weiteres Geschenk an Konzerne und wohlhabende Bauentwickler auf Kosten der amerikanischen Arbeiter, kritisierte die Partei.



Trump legte auch seinen Haushaltsplan dem Kongress vor. Er sieht insgesamt Ausgaben von 4,4 Billionen Dollar vor und würde eine Ausweitung des Defizits bedeuten. Unter anderem sind Steigerungen bei den Verteidigungsausgaben und für die Grenzsicherung geplant - darunter der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Für soziale Bereiche sind dagegen Kürzungen vorgesehen.

