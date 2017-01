USA Trump und Putin wollen Terrorismus gemeinsam bekämpfen

US-Päsident Trump telefoniert mit dem russischen Präsidenten Putin im Oval Office des Weißen Hauses (AFP)

US-Präsident Trump und sein russischer Amtskollege Putin haben sich für einen gemeinsamen Kampf gegen den internationalen Terrorismus ausgesprochen.

Insbesondere gegen die Terrormiliz IS und andere radikale Gruppen in Syrien seien Kooperation und Absprache notwendig, teilte der Kreml nach einem Telefonat der beiden Staatschefs mit. Beide setzten zudem auf den Ausbau ihrer politischen und wirtschaftlichen Beziehungen, hieß es.



Das Gespräch mit Putin war eines von mehreren heutigen Telefonaten des neuen US-Präsidenten. Frankreichs Präsident Hollande warnte Trump in einer Unterredung vor Protektionismus. Zudem müssten die USA auch unter ihrer neuen Regierung demokratische Prinzipien einhalten, mahnte Hollande nach Angaben des Elysee-Palastes.



Zuvor hatte Trump mit Bundeskanzlerin Merkel telefoniert. Beide bekräftigten in einer gemeinsamen Erklärung die fundamentale Bedeutung der Nato für die transatlantischen Beziehungen und die Bewahrung von Frieden und Stabilität. Trump hatte das Bündnis zuvor als obsolet bezeichnet.