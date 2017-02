USA Trump und Sessions verurteilen Bombendrohungen

Ein Polizist nimmt auf dem geschändeten jüdischen Mount Carmel Friedhof Fingerabdrücke von Grabsteinen. (dpa/picture-alliance/Michael Bryant)

Die US-Regierung hat die jüngste Welle von Bombendrohungen gegen jüdische Einrichtungen verurteilt.

Der Sprecher des Weißen Hauses, Spicer, sagte, der Präsident sei enttäuscht und besorgt. Er verurteile jede Form von Antisemitismus in schärfster Form. Justizminister Sessions sagte, die Drohungen seien destabilisierend und müssten sehr ernst genommen werden.



Mehrere jüdische Gemeindezentren und Tagesschulen waren wegen Bombendrohungen evakuiert worden. In der Nähe der Hauptstadt Washington wurden laut Medienberichten mehr als 140 Schüler einer Tagesschule in Sicherheit gebracht. Drohungen gab es auch gegen jüdische Einrichtungen unter anderem in New Jersey, North Carolina, Alabama, Pennsylvania und New York.