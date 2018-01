US-Präsident Trump hat die Gesetzesvorlage für einen Übergangshaushalt unterschrieben.

Damit ist der sogenannte "Shutdown" beendet und die Behörden können ab heute wieder in vollem Umfang ihre Arbeit aufnehmen. Das gab das Weiße Haus in Washington bekannt. Zuvor hat der Kongress den Weg frei gemacht. Nach dem Senat hatte auch das Repräsentantenhaus für die vorübergehende Freigabe neuer Haushaltsmittel an die Bundesbehörden bis zum 8. Februar gestimmt. Der Fraktionschef der Republikaner im Senat, McConnell, hatte den oppositionellen Demokraten einen Kompromiss angeboten. Für die Freigabe der Gelder soll es eine offene Debatte zum Thema Einwanderung geben. Oppositionsführer Schumer willigte ein.



Seit dem Wochenende standen große Teile der öffentlichen Verwaltung still. Hundertausende Mitarbeiter wurden in den Zwangsurlaub geschickt. Nur die notwendigsten Aufgaben konnten ausgeführt werden.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.