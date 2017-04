US-Präsident Trump hält die gegen ihn gerichteten Proteste vom Wochenende für inszeniert.

Jemand sollte untersuchen, wer diese organisierten Kundgebungen bezahlt habe, schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter.



In mehreren US-Städten waren gestern tausende Menschen gegen Trump auf die Straße gegangen und hatten ihn aufgefordert, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen. Entgegen der üblichen Praxis weigert sich Trump bislang, das zu tun. Kritiker werfen ihm vor, er habe als Unternehmer etwas zu verheimlichen. Trump war vor seiner Präsidentschaft vor allem in der Immobilienbranche, aber auch in den Sparten Sport und Glücksspiel.



Bei einer Kundgebung in Berkeley in Kalifornien wurden nach Zusammenstößen zwischen Trump-Gegnern und -anhängern mehr als 20 Personen festgenommen. In Washington versammelten sich mehrere tausend Menschen vor dem Kapitol, bevor sie über die Pennsylvania Avenue zogen.