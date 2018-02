US-Präsident Trump hat laut Medienberichten keine Einwände gegen die Veröffentlichung eines geheimen Papiers, in dem es um Verfehlungen in den Ermittlungen zur Russland-Affäre gehen soll.

Wie unter anderem die New York Times meldet, wird erwartet, dass Trump dies dem Kongress heute mitteilt. Dann wäre der Weg für eine Veröffentlichung frei. Sicherheitsbehörden fürchten, dadurch würden sensible Regierungsinformationen gefährdet. Demokraten kritisieren, das Dokument sei politisch motiviert und solle die Arbeit von Sonderermittler Mueller diskreditieren.



In dem vierseitigen Bericht des republikanischen Abgeordneten Nunes geht es unter anderem darum, wie das FBI die Genehmigung erhielt, die Internetkommunikation von Trumps Wahlkampfberater Page zu überwachen. Page hatte enge Kontakte nach Russland. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Ryan, sagte, es gebe legitime Fragen, ob mit der Überwachung Bürgerrechte verletzt worden seien.

