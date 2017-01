USA Trump unterzeichnet Erlass gegen Obamacare

Donald und Melania Trump tanzen auf dem Ball zum Amtsantritt. (AFP)

Der neue US-Präsident Trump hat in einer seiner ersten Amtshandlungen einen Erlass zur Gesundheitsreform seines Vorgängers Obama unterzeichnet.

Darin weist er die Behörden an, die Vorschriften für die Krankenversicherung zu lockern. Sie sollten alle möglichen Freiräume nutzen, um, wie es hieß, "unerwünschte finanzielle Lasten" für Bundesstaaten, Einzelpersonen, Versicherer oder medizinische Einrichtungen zu minimieren. Nach den Worten von Trumps Sprecher Spicer handelt es sich um eine Übergangslösung, bis "Obamacare" rückgängig gemacht und durch eine neue Regelung ersetzt worden ist. Trump hatte die Reform in der Vergangenheit immer wieder kritisiert.



Neuer Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten ist der frühere General Mattis. Vizepräsident Pence nahm ihm den Amtseid ab. Am Abend hatte der Senat Mattis' Nominierung bestätigt, ebenso diejenige von Heimatschutzminister Kelly.



Heute werden in Washington hunderttausende Menschen zu einer Großdemonstration gegen Trump erwartet.