US-Präsident Trump hat ein neues Dekret mit vorübergehenden Einreiseverboten unterzeichnet.

Das teilte das Wei�?e Haus in Washington mit. Demnach tritt der Erlass am 16. März in Kraft und gilt für Menschen aus dem Sudan, aus Syrien, dem Iran, Libyen, Somalia und dem Jemen. Bürger aus dem Irak sind nicht mehr betroffen. Ausgenommen werden auch Ausländer, die über einen dauerhaften Aufenthaltsstatus in den USA oder über Visa verfügen. Das erste Dekret in dieser Sache war von Gerichten aufgehoben worden.