US-Präsident Donald Trump hat ein problematisches Verhältnis zu Medien.

Um das zu zelebrieren, hat er jetzt zum ersten Mal einen "Fake News Award" verliehen. Auf Platz eins unter den zehn Bedachten kam Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman, der als Kolumnist für die New York Times schreibt. Er erhält den Negativpreis, weil er am Tag von Trumps Wahl erklärt hatte, die Wirtschaft werde sich niemals von dem neuen Präsidenten erholen. Auch der Fernsehsender CNN und die Washington Post sind unter Trumps Top Ten. Besonders mit CNN liegt der Präsident im Dauerstreit. Welche Kriterien der Auswahl zugrundelagen, ist nicht bekannt.



An dem Preis gibt es viel Kritik - auch von Republikanern. Viele sehen dadurch die Pressefreiheit in Gefahr. Der republikanische Senator Jeff Flake sagte, man könne "kaum glauben, dass sich ein US-Präsident so ein Spektakel gibt, aber genau das passiert". Aus seiner Sicht war 2017 "ein Jahr, in dem die objektive, empirische, durch Beweise gestützte Wahrheit übler zugerichtet wurde als je zuvor in der Geschichte unseres Landes - und das vom mächtigsten Mann im Land".



Senator John McCain, ebenfalls ein Republikaner, appellierte an Trump, mit seinen Attacken auf Journalisten aufzuhören. Ihre Arbeit sei wichtig für die Demokratie. Das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) erklärte auf Twitter: "In der Kategorie Gesamtleistung im Untergraben der globalen Pressefreiheit ist der GEWINNER der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump."

