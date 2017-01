USA Trump verteidigt Einreiseverbote

US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Chip Somodevilla/Consolidated News Photos/Chip Somodevilla)

US-Präsident Trump hat den Erlass eines vorübergehenden Einreiseverbots für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern erneut verteidigt.

Er wolle andere Wege finden, um Notleidenden im syrischen Bürgerkrieg zu helfen, teilte er mit. Amerika sei eine stolze Nation von Migranten. Das Land werde Mitgefühl für jene zeigen, die vor Unterdrückung fliehen, zugleich aber die eigenen Bürger und Grenzen schützen. Nach einer Überprüfung der amerikanischen Sicherheitsmaßnahmen werde man Menschen aus den betroffenen Ländern - darunter Iran, Irak und Syrien - wieder Visa erteilen. Zugleich betonte Trump, seine Exekutivanordnung sei kein Bann gegen Muslime. Dass dieser Eindruck entstanden sei, sei Schuld der Medien, führte Trump aus.



In vielen Städten der USA versammelten sich Tausende, um gegen seine Politik zu protestieren. Auch einige republikanische Senatoren äußerten inzwischen Kritik. Kanadas Einwanderungsminister Hussen bot Reisenden eine befristete Aufenthaltsgenehmigung an, sollten sie von Kanada aus nicht in die USA weiterreisen können.