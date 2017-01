USA Trump verteidigt Einreiseverbote

Proteste in New York gegen das von Trump verhängte Einreiseverbot für viele Muslime (afp / Bryan R. Smith)

US-Präsident Trump hat das Einreiseverbot für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten verteidigt.

Es gehe nicht um Religion, sondern darum, die USA vor Terror zu schützen, so Trump in einer Mitteilung. Anders als die Medien es berichteten, handele es sich nicht um einen Bann gegen Muslime. Über 40 weitere Staaten, die mehrheitlich muslimisch seien, seien von der Direktive nicht betroffen.



In vielen US-Städten protestierten zehntausende Menschen gegen das Dekret des Präsidenten. Auch aus den Reihen von Trumps eigener Partei, den Republikanern, kam Kritik. Die Demokraten im Kongress haben einen Gesetzentwurf angekündigt, mit dem sie das Dekret aufheben wollen.